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ФК «Ростов» требует у «Зенита» 6 миллионов евро за защитника Дмитрия Скопинцева

ФК «Ростов» требует у «Зенита» 6 миллионов евро за защитника Дмитрия Скопинцева
ФК «Ростов» требует у «Зенита» 6 миллионов евро за защитника Дмитрия Скопинцева, сообщает Sport24.

Донской клуб продолжает вести переговоры с «сине-бело-голубыми» о возможном трансфере защитника. «Ростов» намерен отпустить игрока не меньше чем за 6 миллионов евро. Если клубы не придут к согласию, футболист останется до конца сезона в ростовской команде.

Отметим, Дмитрий Скопинцев перешел в «Ростов» в 2016 году. В нынешнем сезоне в российской Премьер-лиге защитник сыграл 15 матчей и сделал две голевые передачи.

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