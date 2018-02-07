ФК «Ростов» сыграл вничью со словенской «Олимпией»



В ходе второго учебно-тренировочного сбора в турецком Белеке подопечные Валерия Карпина провели спарринг со словенским клубом «Олимпия», действующим обладателем бронзовых медалей чемпионата своей страны.



Уже в дебюте встречи повели словенцы. После подачи с левого фланга в центре штрафной площади «Ростова» остался никем не прикрытый ганец Абас Исса, который ударом головой и открыл счет – 0:1. Ростовчане на какое-то время инициативу перехватили, но потом вновь пропустили. Идеальный дальний удар из-за пределов штрафной удался хорвату Дарио Чанаджия – 0:2.



Во втором тайме «желто-синие» увеличили обороты, и на 52-й минуте матча это принесло свои плоды. Игорь Киреев заработал пенальти, заставив вратаря сфолить на выходе, а Тимофей Калачев уверенно его реализовал, разведя вратаря и мяч по разным углам – 1:2. Через несколько минут словенцы вернули себе преимущество в два мяча. После углового последовала подача низом на ближнюю штангу, а Абас Исса опередил всех и оформил дубль – 1:3. На 78-й минуте ростовчане подкараулили ошибку защиты «Олимпии», и Сергей Паршивлюк отквитал еще один гол – 2:3. За четыре минуты до конца матча тот же Паршивлюк выполнил идеальную передачу вдоль ворот, а Дмитрий Скопинцев на дальней штанге ее замкнул – 3:3. Итог – боевая ничья.



На этом программа второго сбора будет практически завершена.



Первый официальный матч 2018 года состоится 3 марта. В этот день «Ростов» сыграет на выезде с «Краснодаром». Ближайшая домашняя игра намечена на 11 марта, когда «желто-синие» на своем поле будут принимать санкт-петербургский «Зенит».



После 20 туров ФК «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России среди клубов Премьер-лиги, имея в активе 25 набранных очков.



Второй сбор. Контрольный матч.

«Ростов» — «Олимпия» (Словения) – 3:3 (0:2).

Голы «Ростова»: Калачев, 52 (с пенальти), Паршивлюк, 77, Скопинцев, 86.

Состав «Ростова» в первом тайме:

Песьяков, Калачев, Плиев (на просмотре), Сигурдссон, Макеев, Скопинцев, Майер, Чуперка (игрок на просмотре, 35), Могилевец, Шомуродов, Дядюн.



Состав «Ростова» во втором тайме:

Абаев, Калачев, Плиев (на просмотре) (Вилюш, 82), Ингасон, Макеев, Скопинцев, Майер (Гацкан, 68), игрок на просмотре (Ионов, 60), Паршивлюк, Шомуродов, Дядюн (Сигурдасон, 60).



Запасные: Гошев, Ермаков, Бобен, Байрамян, Гулиев, Вебер, Думбия.