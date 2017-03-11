ФК «Ростов» сыграл вничью с «Тереком»





Дончане и грозненцы победителя не выявили – 0:0.



Через несколько дней после матча против «Манчестер Юнайтед» «Ростову» предстояло переключиться на чемпионат России и сыграть дома с «Тереком». В таких условиях можно было ожидать, что тренерский штаб желто-синих выставит облегченный состав. Однако на поле вышли почти все основные игроки. Кроме, пожалуй, Тимофея Калачева.



Игра на таком сложном поле получилась не слишком яркой. Было много борьбы и совсем мало голевых моментов. Ростовчане владели игровым преимуществом, однако забить так и не удалось. «Терек» дисциплинированно оборонялся, а «Ростов» вскрыть эту защиту так и не смог.



Во втором тайме вице-чемпионы России здорово прибавили в атаке после того, как на поле появился-таки Тимофей Калачев. «Ростов» создал ряд моментов, но где числом, а где и умением коллектив из Чеченской республики отбился. Грозненцы даже провели несколько опасных контратак. Команда хозяев поля превзошла соперника по ударам (9-1), ударам в створ ворот (5-0), угловым (7-3), владению мячом (64-36), но извлечь из этого какие-то дивиденды не получилось. Третий матч чемпионата России подряд номинально второй вратарь Никита Медведев играет на ноль.



Теперь и у «Терека», и у «Ростова» по 29 очков. И ростовчан, и грозненцев в турнирной таблице обошли «Амкар» (пермяки обыграли «Зенит» 1:0) и «Уфа» (уфимцы победили «Крылья Советов» 1:0).



19 марта подопечные Ивана Данильянца сыграют на выезде против «Крыльев Советов», а до этого предстоит сразиться на «Олд Траффорд» со знаменитым «Манчестер Юнайтед». Матч состоится 16 марта.



19-й тур РФПЛ



«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Терек» (Грозный) – 0:0 (0:0)



«Ростов»: Медведев, Киреев (Бухаров, 72), Мевля, Навас, Терентьев (Байрамян, 88), Гацкан, Ерохин, Препелицэ (Калачев, 72), Нобоа, Полоз, Азмун



Запасные: Гошев, Комиссаров, Сорокин, Могилевец, Гранат, Кудряшов, Девич



«Терек»: Городов, Анхель, Мохаммади, Кузяев, Семенов, Балай (Мбенг, 88), Роши, Оздоев (Лебеденко, 90), Дьембер, Уциев, Бериша (Пирис, 78)



Запасные: Годзюр, Гудиев, Плиев, Садаев, Родолфо, Мирзов



Предупреждения: Навас, 14, Киреев, 28, Гацкан, 64 – Кузяев, 70



Главный судья: Алексей Еськов



12 марта. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2».