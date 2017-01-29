ФК «Ростов» сыграл вничью с польской «Ягеллонией»





«Ростов» и «Ягеллония» выдали интересный, результативный матч – 2:2.



Первый контрольный матч в турецком Белеке «Ростов» проводил против польской команды «Ягеллония». Клуб из города Белосток на востоке Польши выступает в высшем дивизионе чемпиона страны. В сезоне 2015/2016 красно-желтые заняли 12 место из 16 коллективов.



Дебют остался за польскими футболистами. Они больше владели мячом и логично повели в счете. На 9-ой минуте Ясек Горальски после аута получил мяч в штрафной дончан и, опередив защитников, в касание пробил Никиту Медведева – 0:1. Через пару минут «Ягеллония» могла развить успех, но Федору Черных не хватило мастерства. Далее желто-синие отодвинули игру от своих ворот, но забить пока не удавалось.



Во втором тайме одну из немногих возможностей реализовал Валерий Ярошенко, хотя это было и не совсем логичным. Полузащитник «Ростова» выскочил один на один с вратарем и мастерски перебросил его – 1:1. Поляки продолжили играть первым номером, и за 4 минуты до конца основного времени они вновь вышли вперед, отличился Эмиль Лупински. Однако дончане ушли от поражения благодаря все тому же Ярошенко. 14-й номер ростовчан получил мяч в штрафной, сделал удобную скидку на Александра Ерохина, и тот не промахнулся – 2:2. Итог – интересная, голевая игра и справедливая ничья.



31-го числа подопечные Курбана Бердыева сразятся со словацким клубом «Жилина».



Второй сбор. Контрольный матч.



«Ростов» — «Ягеллония» — 2:2 (0:1)



Голы нашей команды: Ярошенко, 66 – 1:1, Ерохин, 89 – 2:2



Состав «Ростова»



Первый тайм: Медведев, Калачев, Мевля, Навас, Игрок на просмотре (Игрок на просмотре, 31), Скопинцев, Гацкан, Байрамян, Нобоа, Григорьев, Бухаров



Второй тайм: Медведев, Киреев (Азмун, 67), Игрок на просмотре, Игрок на просмотре, Гранат, Терентьев, Нандиньо, Ерохин, Препелицэ, Полоз, Ярошенко



28 января. Белек. +3 градуса.