ФК «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром»



ФК «Краснодар» является одним из самых неудобных соперников для «Ростова». Лишь один раз из 17 ростовчане взяли верх в основное время (апрель 2014 года). Плюс еще была победа по пенальти в финале Кубка России в мае того же года. Победить не удалось и на этот раз.



«Быки» начали игру первым номером, но счет открыли именно ростовчане. В том эпизоде немного повезло: дальний удар Александра Гацкана, рикошет и подставление Элдора Шомурова – Андрей Синицын бессилен, 0:1. Через пару минут «желто-синие» могли развить успех, но дальнему удару Аяза Гулиева не хватило точности. Далее «Краснодар» сравнял счет. Навес Виктора Классона, сбрасывание Юрия Газинского и замыкание российского бразильца Ари – 1:1. Далее «черно-зеленые» больше владели мячом, при этом гости уверенно оборонялись.



Часть второго тайма коллективы играли очень осторожно. Какой-то промежуток матча прошел при низких скоростях, однако потом все изменилось. На 73-й минуте Ари оформил дубль – «прострел» Вандерсона и удар с угла вратарской в ближний угол – 2:1. Ростовчане усилили натиск на ворота соперника, и это принесло свои плоды. На 82-й минуте подшефным Валерия Карпина удалось забить после розыгрыша углового. Решающий удар в толчее у ворот Синицына нанес Сверрир Ингасон – 2:2. Команды имели еще шансы, но счет на табло больше не менялся. Итог – боевая ничья.



Ростовчане набирают 22 очка – четвертая строчка турнирной таблицы РПЛ. У «Краснодара» на одно больше, и он на одну ступень выше.



В других матчах тура «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл дома «Ахмат» (Грозный), ЦСКА (Москва) и «Динамо» (Москва) разошлись миром - 0:0, а «Локомотив» (Москва) был сильнее «Арсенала» (Тула) - 3:1.



В следующем туре «Ростов» будет принимать дома «Динамо» (Москва) с десятого места.