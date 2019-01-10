ФК «Ростов» сыграл вничью с албанским «Кукеси»



ФК «Ростов» сыграл вничью с албанским «Кукеси». Контрольный матч прошел 11 января в турецком городе Белек.



С первых минут встречи «желто-синие» завладели преимуществом. У донских футболистов были активны защитник Дмитрий Скопинцев и хавбек Александр Зуев. На 17-й минуте именно Зуев удачно отпасовал на полузащитника Александра Гулевского, который затем забил первый мяч в матче. После гола ростовчане расслабились, а темп игры снизился.



Спокойствием «желто-синих» воспользовался игрок «Кукеси» Арбер Цюрбя. На 42-й минуте он во время суматохи в штрафной площади ростовчан отличным ударом направил мяч точно ворота соперников - 1:1. В итоге на перерыв команды уходили при равном счете.



Вторая половина встречи выдалась скупой на голевые моменты. ФК «Ростов» имел всего лишь два шанса отличиться. Сначала возможностью забить не воспользовался защитник Сергей Паршивлюк, ударивший мимо ворот из пределов штрафной после навеса полузащитника Антона Салетроса. Затем не смог реализовать свой шанс нападающий Игорь Волков, не дотянувшийся до мяча после подачи латераля Артема Щадина.



Более опасных моментов у ворот обоих команд не возникало. Матч так и закончился при равном счете - 1:1.



Следующую встречу во время сборов в Турции «Ростов» проведет 14 января. «Желто-синие» встретятся со словацким «Спартаком Трнава».