ФК «Ростов» сыграл с «Уфой» вничью



Фото Дениса Демкова

В данном матче ростовчане были явными фаворитами – подопечные Валерия Карпина идут на втором месте, в то время, как уфимский клуб провалил старт сезона и теперь пытается выбраться из подвала турнирной таблицы.



Гости с первых же минут почти добровольно отдали инициативу ростовчанам, стараясь играть на контратаках. На 12-й минуте после подачи Дмитрия Скопинцева открывать счет мог исландский защитник Сверрир Ингасон – мимо. Почти сразу после этого «Уфа» ответила опасным ударом Вячеслава Кротова – тоже мимо. Ростовчане продолжили нагнетать давление на ворота Александра Беленова. В середине тайма в штангу угодил Аяз Гулиев. Чуть позже он же после скидки Алексея Ионова пробил чуть выше перекладины. Казалось, что вот-вот и «Ростов» забьет, однако этого не случилось. После первого тайма счет так и не был открыт.



Во второй половине игры Валерий Карпин бросил в бой сначала Тимофея Калачева, потом Видара Кьяртанссона, а затем и Александра Зуева. Команда хозяев прибавила в скорости, но извлечь из этого пользы так и не сумела. Желто-синие превзошли соперника по владению мячом в полтора раза (60 против 40) и по ударам по воротам вдвое (8 против 4), однако забить так и не смогли. Итог – безголевая ничья, которая явно не устроила ФК «Ростов».



Дончане набирают 15 очков и остаются на втором месте в турнирной таблице РПЛ. В других матчах тура махачкалинский «Анжи» обыграл на выезде московское «Динамо» 1:0, екатеринбургский «Урал» превзошел в гостях красноярский «Енисей» 2:1, грозненский «Ахмат» и ФК «Оренбург» очки разделили - 1:1, а казанский «Рубин» в концовке спас ничью в Туле в матче с «Арсеналом» - 2:2.



Теперь «Ростов» сыграет в 1/16 финала на выезде с «Сызранью-2003» (26 сентября). Дома подопечные Валерия Карпина 6 октября будут принимать «Оренбург».