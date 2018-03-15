ФК «Ростов» сыграл на выезде вничью с «Арсеналом»



Игра проходила на равных, а потому ничью можно считать вполне справедливым результатом.



Начало матча осталось за ростовчанами. Сразу несколько опасных моментов создал Тимофей Калачев. Сначала после его паса с острого угла на ворота выскакивал Бьорн Сигурдарсон, однако удар у исландца не получился – только угловой. Далее через несколько минут в такой же ситуации он не стал бить, а выполнил передачу вдоль линии ворот. На дальней штанге был первый Алексей Ионов – 0:1. После пропущенного гола «Арсенал» прибавил и вскоре сумел счет сравнять. Эванс Кангва в ходе контратаки протащил мяч через половину поля и отдал пас в штрафную площадь, где Артем Дзюба почти в упор поразил ворота Сергея Песьякова – 1:1. Далее дончане вновь вышли вперед. И вновь участвовали те же люди. Бьорн Сигурдарсон пробил с линии штрафной, Михаил Левашов отбил мяч, но первый на добивании оказался Алексей Ионов – 1:2, дубль ростовского полузащитника. В конце первого периода Тимофей Калачев отобрал мяч на подступах к чужой штрафной и остро пробил из выгодной позиции – увы, мимо ворот.



Все тот же второй номер «желто-синих» в начале второго тайма едва не застал врасплох вратаря туляков дальним выстрелом – Левашов переводит на угловой. Небольшое игровое преимущество было на стороне гостей, но вновь забил Дзюба, бывший игрок «Ростова». Сергей Песьяков не смог отразить его удар из-под защитника со средней дистанции – 2:2. В середине тайма Бьорн Сигурдарсон отобрал мяч у защитников соперника и сходу бил в дальний верхний угол – голкипер отбил мяч. В итоге команды победителя так и не выявили, выдав зрелищный поединок.



Следующий матч для «Ростова» будет товарищеским, 23 марта подопечные Валерия Карпина будут принимать на своем поле грозненский «Ахмат». Ближайший официальный матч намечен на 1 апреля, когда предстоит дома сразиться со столичным ЦСКА.