ФК «Ростов» разгромил «Томь»

Дончане одолели сибиряков со счетом 6:0.





Матч 18-го тура должен был быть домашним для «Томи», но стадион в Томске оказался не готовым к приему игр такого уровня. Решено было играть в Ростове-на-Дону. У томичей обнаружились серьезные проблемы с финансами. Поговаривали даже о том, что команда может сняться с чемпионата. В итоге клуб ослаб из-за потери ведущих игроков и вынужден выставлять футболистов, которые еще осенью играли лишь за молодежную команду. «Ростов» же находится на ходе. Желто-синие уже сыграли в Лиге Европы со «Спартой» (Прага, Чехия) и рассматривались как явный фаворит. Так и случилось.



Мяч у томичей почти не держался. «Ростов» же уверенно контролировал игру. На 18-й минуте после верховой подачи Тимофея Калачева с фланга отличился Александр Бухаров. В самом конце первого тайма он забил и второй свой гол. Вновь головой и вновь после подачи Калачева – 0:2.



Во второй половине встречи дончане довели счет до крупного и оставили свои ворота в неприкосновенности. На 69-й минуте забил Марко Девич, вышедший на замену – 0:3 (вновь головой). Спустя десять минут Александр Ерохин забил четвертый мяч номинальных гостей, а через пару минут Сердар Азмун довел счет до 0:5. В самой концовке встречи тот же Азмун забил свой второй мяч – 0:6. Итог – ожидаемая победа «Ростова».



Следующий матч дончане проведут в рамках Лиги Европы. 9 марта на «Олимп-2» пожалует английский суперклуб «Манчестер Юнайтед». 12-го числа «Ростов» будет принимать грозненский «Терек» (чемпионат России), а 16-го предстоит сыграть в Англии, на «Олд Траффорд».



«Ростов» набирает 28 очков и теперь делит 4-е место с «Краснодаром» и «Тереком», которые свои матчи 18-го тура еще не провели.



18-й тур РФПЛ



«Томь» (Томск) – «Ростов» — 0:6 (0:2)



Голы: Бухаров, 17 – 0:1, Бухаров, 45 – 0:2, Девич, 69 – 3:0, Ерохин, 78 – 0:4, Азмун, 80 — 0:5, Азмун, 90 – 0:6



«Томь»: Мелихов, Осипов, Митерев (Карымов, 62), Букачев, Сасин, Гвинейский (Большунов, 75), Попов, Чуперка, Голышев, Пугин, Соболев



Запасные: Солосин, Кузнцев, Науменко, Салахутдинов



«Ростов»: Медвдев, Калачев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов. Гацкан (Препелицэ, 79), Нобоа (Могилевец, 60), Ерохин, Азмун, Бухаров (Девич, 61)



Запасные: Гошев, Комиссаров, Терентьев, Киреев, Байрамян



Предупреждения: Гвинейский, 39 – Кудряшов, 42



Главный судья: Алексей Сухой



3 марта. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2».