ФК «Ростов» проиграл свой последний матч на стадионе «Олимп-2»



Донские футболисты проиграли ЦСКА со счетом 1:2.

Больше десяти лет московский ЦСКА не мог набрать в Ростове-на-Дону три очка. Этого не случалось с того памятного, скандального матча 2006 года. И вот вновь армейцы побеждают в донской столице.



Газон стадиона «Олимп-2» был не в лучшем состоянии, потому команды старались больше играть верхом. На 15-й минуте вернейший момент для взятия ворот упустил Александр Гацкан. Капитан «Ростова» бил на силу из пределов штрафной, но попал точно во вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. Ближе к перерыву команда гостей на время инициативу перехватила и смогла открыть счет. Дальний удар, одно подправление, второе, гол! Отличился Георгий Щенников – 0:1.



В первой половине второй части игры «Ростов» отыгрался. После штрафного последовал навес Тимофея Калачева. В сутолоке у ворот ЦСКА самым расторопным оказался ростовский исландец Сверрир Ингасон – 1:1. Почти сразу армейцы перехватили мяч в центре поле и провели опасную контратаку, которую завершил ударом Понтус Вернблум – намного выше ворот. Далее тренерский штаб желто-синих был вынужден заменить Сергея Песьякова на Илью Абаева, вероятно, из-за травмы первого. За 15 минут до завершения игры Вернблум все же забил свой гол. Бибрас Натхо бил в дальний угол, а швед подправил мяч в ворота – 1:2. Ростовчане бросились в атаку, но опасности почти не было. Вышедшие на замену Дмитрий Скопинцев и Владимир Дядюн усилить атаку своей команды не сумели. Итог – поражение дончан при равной игре.



ФК «Ростов» опускается на 12 место с 27 очками. 8 апреля предстоит сыграть в Москве против лидера чемпионата «Локомотива», а 15 апреля подопечные Валерия Карпина будут принимать на новом стадионе хабаровский СКА.