ФК «Ростов» проиграл «Спартаку»



Футбольный клуб «Ростов» уступил московскому «Спартаку». Игра состоялась 21 января в Катаре и открыла турнир «Фонбет Кубок Матч Премьер».



Первый гол принадлежал «жёлто-синим». Кьяртансон забил его, самостоятельно протащив мяч с середины поля.

Во втором тайме москвичи стали играть намного активнее «Ростова». На 58-й минуте они заработали пенальти и прекрасно его реализовали.



В добавленное время Глушаков подвёл черту и установил счёт 1:2 в пользу «Спартака».



По итогам игры московская команда набрала три очка и заняла первое место в турнирной таблице. Ее ждёт встреча с «Зенитом» 25 января. В этот же день «Ростов» сыграет с «Локомотивом».