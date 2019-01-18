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ФК «Ростов» проиграл «Спартаку»

ФК «Ростов» проиграл «Спартаку»
Футбольный клуб «Ростов» уступил московскому «Спартаку». Игра состоялась 21 января в Катаре и открыла турнир «Фонбет Кубок Матч Премьер».

Первый гол принадлежал «жёлто-синим». Кьяртансон забил его, самостоятельно протащив мяч с середины поля.
Во втором тайме москвичи стали играть намного активнее «Ростова». На 58-й минуте они заработали пенальти и прекрасно его реализовали.

В добавленное время Глушаков подвёл черту и установил счёт 1:2 в пользу «Спартака».

По итогам игры московская команда набрала три очка и заняла первое место в турнирной таблице. Ее ждёт встреча с «Зенитом» 25 января. В этот же день «Ростов» сыграет с «Локомотивом».

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