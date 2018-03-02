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ФК «Ростов» проиграл первый матч года

ФК «Ростов» проиграл первый матч года
Фото: ФК Ростов

Отчетный матч был первым для Валерия Карпина в качестве главного тренера ФК «Ростов». Первый блин вышел комом.

В начале матча активнее играли футболисты ФК «Краснодар». Сначала из выгодной позиции промахнулся Виктор Классен. Затем «желто-синие» выдали неплохой период, в ходе которого нанесли несколько относительно опасных ударов и заработали несколько угловых. Но на 28-й минуте «быки» счет открыли. Федор Смолов пробил неуверенно сыгравшего Сергея Песьяков, получив пас из центральной зоны. Маурисио Перейра мог увеличить отрыв – после его удара мяч прошел выше створа. Под занавес первого тайма «Ростов» усилиями Дмитрия Скопинцева заработал пенальти. К точке подошел Алексей Ионов и не оставил шансов Станиславу Крицюку – 1:1.

Во втором тайме «Краснодар» выглядел сильнее. На 60-й минуте хозяева заработали пенальти, который реализовал Федор Смолов. Затем «черно-зеленые» отошли назад и стали играть на контратаках. Ростовчане же играли не слишком опасно и острых моментов так и не создали. Кроме того, «Краснодар» мог развивать успех - Роману Шишкину и Жоаозиньо не хватило везения. На 90-й минуте краснодарцы все же забили. В ходе быстрой контратаки мяч на левом фланге получил капитан Андреас Гранквист и удачно «прострелил» вдоль ворот. На дальней штанге прострел замкнул Павел Мамаев – 3:1. В итоге «Ростов» потерпел поражение, которое можно назвать заслуженным. Замены тренерского штаба игру не обострили – ни Александр Зуев, ни Владимир Дядюн, ни Жан Майер не смогли внести в атакующие действия опасности.

В активе подшефных Валерия Карпина остается 25 баллов. В следующем туре дончане будут принимать на своем поле санкт-петербургский «Зенит». Игра состоится 11 марта.

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