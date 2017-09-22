ФК «Ростов» проиграл «Локомотиву»



Московский «Локомотив» идет в группе лидеров, и матч против него стал настоящей проверкой для «Ростова». После поражения от ЦСКА подопечные Леонида Кучука опустились на пару строчек в турнирной таблице. Чтобы держаться в зоне еврокубков, нужно было набирать очки. Но немного не повезло.



С самого начала матча «Локомотив» заиграл с небольшим преимуществом. Дончане же старались действовать вторым номером, на контратаках. Опасных моментов было не слишком много. И тем, и другим, казалось, не хватает последнего паса. Гости отметились двумя ударами – после первого мяч разминулся со створом, а после второго Сергей Песьяков легко угрозу отвел. В команде хозяев поля активностью выделялись Тимофей Калачева, Хорен Байрамян и Александр Бухаров. После 45 минут игры голов забито не было.



Во второй части встречи «Ростов» активизировался. Первую половину тайма «желто-синие» владели инициативой. На 60-й минуте опасно после скидки Алексея Ионова бил Бухаров, но Гилерме удар парировал. Ближе к середине тайма москвичи вновь завладели преимуществом. На финальный отрезок матча у «Локомотива» вышел португалец Лопеш Эдер. Почти сразу у него возник момент, однако Александр Гацкан в последнюю секунду помешал ему нанести прицельный удар с линии штрафной площади. На 84-й минуте пас Муссы Думбия из глубины получил вышедший на замену Владимир Дядюн – голкипер был на месте. В самой концовке «Ростов» стал позволять «Локомотиву» слишком много, и это сыграло свою роль. На последней компенсированной минуте в суматохе у ворот Сергея Песьякова расторопнее других был именно Лопеш Эдер, который и забил единственный мяч в игре. Итог – обидное поражение ростовчан – 0:1.



Теперь «Ростову» предстоит сыграть на выезде против «СКА-Хабаровск» (30 сентября). Ближайший домашний матч «желто-синие» проведут 15 октября, когда будут принимать казанский «Рубин». На счету подопечных Леонида Кучука остается 16 очков – 5-е место.