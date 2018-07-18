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ФК «Ростов» проиграл хорватскому «Хайдуку»

ФК «Ростов» проиграл хорватскому «Хайдуку»
Фото пресс-службы ФК «Ростов».
ФК «Ростов» проиграл хорватскому клубу «Хайдук» с разгромным счетом 0:4. На тренировочной базе в Австрии прошла последняя игра в рамках подготовки к новому сезону.

«Хайдук» завладел инициативой на поле с самого начала игры. На 22-й минуте ростовским спортсменам забили первый гол. На 34-й минуте хорваты получили преимущество с помощью пенальти.

В перерыве произошла замена некоторых игроков, однако это не улучшило положение ФК «Ростов». На 60-й минуте из-за грубой ошибки донских защитников хорваты забили третий гол. Спустя 10 минут ростовчане пропустили ещё один мяч. Завершилась игра со счетом 0:4 в пользу хорватов.

Напомним, что «Хайдук» в сезоне 2017/2018 занял третье место на чемпионате Хорватии.

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