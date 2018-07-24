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ФК «Ростов» приобрел нового полузащитника

ФК «Ростов» приобрел нового полузащитника
ФК «Ростов» приобрел нового полузащитника. Артур Юсупов подписал контракт с желто-синими на год.

Новый игрок «Ростова» начал свою футбольную карьеру в составе «Крыев Советов» и «Тольятти». Впервые в РФПЛ он выступил за команду «Спартак-Нальчик» в 2009 году. После этого Юсупов играл за «Динамо». А в 2014 году подписал контракт с «Зенитом» на 4 года.

6 июня 2016 Российский футбольный союз объявил о том, что Юсупов заменит на чемпионате Европы во Франции травмировавшегося в игре против Сербии Игоря Денисова.

В сезоне 2017/18 года Артур Юсупов на правах аренды выступал за ФК «Ростов». Правда, из-за серьезной травмы футболисту пришлось пропустить половину сезона. За 12 матчей он забил 1 гол.

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