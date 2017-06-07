ФК «Ростов» покинули голкиперы Никита Медведев и Сослан Джанаев



Никита Медведев



Сразу два вратаря покидают ФК «Ростов». С клубом простились Никита Медведев и Сослан Джанаев.



Об уходе спортсменов пресс-служба клуба сообщила 9 июня. Отметим, во время игры за «Ростов» Никита Медведев установил рекорд по продолжительности «сухой» серии за всю историю чемпионатов России (952 минуты). До этого рекорд составлял 939 минут и был установлен Русланом Нигматуллиным из «Локомотива» в 1999-2000 годах. Медведев перешел в «Ростов» из ижевского «Зенита» (ПФЛ) в 2016 году.



Голкипер Сослан Джанаев в составе «Ростова» стал серебряным призером РФПЛ, а также сыграл во всех матчах Лиги чемпионов клуба. Контракт с донским клубом, рассчитанный на три года, Джанаев подписал в июле 2014 года.





Сослан Джанаев



Фото: ФК «Ростов».