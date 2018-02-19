ФК «Ростов» подписал контракт с футболистом из «Волгаря»



ФК «Ростов» подписал контракт с игроком из астраханского «Волгаря». Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе футбольного клуба.



Защитник астраханского «Волгаря», 21-летний Константин Плиев, присоединился к «желто-синим». Вместе с «Ростовом» он прошел два учебно-тренировочных сбора в Турции, после чего футболист подписал полноценный контракт с клубом.



Плиев начал карьеру в «Спартаке Владикавказ». В 2016 году он перешел в астраханский клуб «Волгарь». В составе команды он провел 46 матчей и забил один мяч.