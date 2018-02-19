Авторизация

Регистрация


  • USD 56.52
  • EUR 69.89
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

ФК «Ростов» подписал контракт с футболистом из «Волгаря»

ФК «Ростов» подписал контракт с футболистом из «Волгаря»
ФК «Ростов» подписал контракт с игроком из астраханского «Волгаря». Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Защитник астраханского «Волгаря», 21-летний Константин Плиев, присоединился к «желто-синим». Вместе с «Ростовом» он прошел два учебно-тренировочных сбора в Турции, после чего футболист подписал полноценный контракт с клубом.

Плиев начал карьеру в «Спартаке Владикавказ». В 2016 году он перешел в астраханский клуб «Волгарь». В составе команды он провел 46 матчей и забил один мяч.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.