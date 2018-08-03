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ФК «Ростов» победил на выезде ЦСКА

ФК «Ростов» победил на выезде ЦСКА

Ростовские футболисты одержали вторую победу подряд.

На этот раз подопечные Валерия Карпина взяли три очка в выездной игре против московского ЦСКА. Армейцы перед стартом сезона потеряли из-за травмы Алана Дзагоева и Виктора Васина. К тому же карьеру закончили Алексей и Василий Березуцкие и Сергей Игнашевич. Ввиду этих обстоятельств шансы были, можно сказать, равными.

Стартовый отрезок активнее провели желто-синие. Ростовчане много атаковали и смогли открыть счет. Дмитрий Скопинцев получил поперечный пас от Алексея Ионова и выполнил отличную подачу в штрафную площадь соперника, а Сергей Паршивлюк с линии вратарской отправил мяч в сетку ворот Игоря Акинфеева, перевисев в воздухе Георгия Щенникова – 1:0. Далее «Ростов» отдал инициативу, но ЦСКА не мог как следует ее воспользоваться. Армейцы достаточно много атаковали, при этом остроты у ворот Ильи Абаева почти не было.

Во второй половине игры картина была примерно той же – ЦСКА много, но неопасно атаковал, а «Ростов» искал свой шанс в контратаках. Шанс этот он так и не нашел, однако минимальную победу отстоял. Итог – вторая победа дончан подряд.

В других поединках второго тура «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл 1:0 «Арсенал» (Тула), «Оренбург» крупно переиграл «Крылья Советов» (Самара) 3:0, «Локомотив» (Москва) и «Спартак» (Москва) сыграли вничью 0:0, а «Краснодар» добыл три очка в Екатеринбурге в матче против «Урала» - 2:1.

Теперь в копилке ростовчан 6 очков из 6 возможных, столько же, сколько у «Зенита». Эти две команды пока и возглавляют турнирную таблицу чемпионата России среди клубов Премьер-Лиги. Следующие две игры ростовчане проведут на своем поле – 11 августа в гости приедут самарские «Крылья Советов», а 19-го – красноярский «Енисей».

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