ФК «Ростов» переиграл «Спартак»



Ростовчане одолели на выезде московский «Спартак» - 1:0. После трех подряд ничьих в матчах против не самых сильных команд подопечные Валерия Карпина одержали победу.



Игры против московского «Спартака» можно считать принципиальными сразу для нескольких игроков «Ростова». А главное – для наставника дончан Валерия Карпина, который защищал цвета «народной команды» и как игрок, и как тренер. С самого начала гости почти добровольно отдали инициативу сопернику. Спартаковцы долго не могли нащупать свою игру и создать у ворот Ильи Абаева хоть что-то опасное. Потом, однако, моменты стали возникать, но и Лукасу Фернандо, и Луису Адриано не хватило самой малости, чтобы открыть счет.



В начале второго тайма команда гостей «огрызнулась» несколькими хорошими атаками. Однажды после удара Алексея Ионова свою команду даже спас Александр Максименко. Далее «красно-белые» принялись вновь транжирить моменты, а вот «Ростов» свой шанс использовал. Успех принесла быстрая контратака. Тимофей Калачев отдал на Александра Зуева, а тот со второго удара поразил ворота соперника – 0:1. Зуев, кстати, всего за три минуты до этого вышел на замену вместо Ионова – везение и чутье главного тренера дончан. В оставшееся время «Спартак» создал еще несколько моментов и тоже не смог из реализовать. Итог – трудный выигрыш ростовчан.



В других матчах тура махачкалинский «Анжи» сенсационно одолел санкт-петербургский «Зенит» - 2:1, ФК «Краснодар» разгромил московское «Динамо» - 3:0, московский «Локомотив» взял верх над грозненским «Ахматом» - 2:0, екатеринбургский «Урал» обыграл тульский «Арсенал» - 2:1, а ФК «Уфа» с таким же счетом одолел красноярский «Енисей».



Теперь в активе «Ростова» - 18 очков, которые позволяют ему занимать третье место в турнирной таблице РПЛ. Выше только ФК «Краснодар» (19 баллов) и «Зенит» (22).



Следующий матч «желто-синие» проведут дома 6 октября против ФК «Оренбург».