ФК «Ростов» переиграл екатеринбургский «Урал»



В заключительном матче текущего сезона подопечные Валерия Карпина одержали важнейшую победу с минимальным счетом – 1:0.



В случае поражения желто-синим, возможно, пришлось бы играть в стыковых матчах за место в элите российского футбола, однако все сложилось хорошо.



В дебюте встречи неожиданно «Урал» захватил инициативу. Несколько минут команда гостей гораздо больше владела мячом. Чуть позже хозяева все-таки отодвинули игру от своих ворот. Игра выровнялась, а по опасным моментам ростовчан соперника и вовсе превзошли. На 16-й минут опасно бил по воротам Сергей Паршивлюк – защитник «Урала» в последний момент смог заблокировать выстрел. Чуть позже после подачи Тимофея Калачева первым на мяче был Александр Гацкан, но капитан с трудом дотянулся до мяча, и нацеленно пробить не получилось. В концовке тайма ростовчан били по воротам гостей трижды в ходе одной атаки – штанга, вратарь, выше. После 45 минут игры забитых голов не было.



В начале второй части игры наконец-то был открыт счет. Тимофей Калачев навесил с углового на ближнюю штангу, защитник соперника пытался выбить мяч, но получился перевод на дальнюю штангу, где расторопнее других оказался Алексей Ионов – 1:0. Через несколько минут Дмитрий Скопинцев сначала опасно пробил головой, а затем пытался добить в падении через себя – вратарь оказался готов. В концовке встречи гости перевели игру на половину поля «Ростова», но до действительно опасных моментов так дело и не дошло. В итоге ростовчане побеждают 1:0.



ФК «Ростов» набрал 37 баллов, которые позволили ему занят 11 место в итоговой турнирной таблице РФПЛ. Чемпионом стал «Локомотив» (Москва), второе место у ЦСКА (Москва), третье – у «Спартака» (Москва). Элитный дивизион покидают «Тосно» и «СКА-Хабаровск». В стыковых матчах сыграют «Амкар» (Пермь) и «Анжи» (Махачкала) и от РФПЛ и ФК «Тамбов» и «Енисей» (Красноярск) от ФНЛ.