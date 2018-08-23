ФК «Ростов» переиграл «Арсенал»

Ростовчане взяли три очка в Туле в игре против местного «Арсенала» - 1:0.



ФК «Ростов» был фаворитом перед матчем – желто-синие и по игре, и по набранным очкам превосходили красно-желтых. Подопечные Валерия Карпина пока в сезоне играют очень собранно в обороне, за 4 матча, пропустив лишь один гол.



Первая часть игры, откровенно говоря, получилась не слишком интересной. Оба клуба старались не рисковать и атаковали малыми силами. Из острых моментов приходит на ум только лишь удар Игоря Горбатенко с дальней дистанции – опасно, но мимо. В остальное время на газоне тульского стадиона кипела борьба в средней зоне.



Во второй тайме коллективы начали играть более активно в нападении. На 65-й минуте игры пенальти заработали ростовчане – игра рукой в штрафной своей площади. Удар с точки безупречно исполнил Алексей Ионов – 0:1, второй гол в сезоне 11-го номера ростовчан. Далее «Арсенал» ответил тремя заменами, стараясь матч спасти. Штаб Валерия Карпина тоже произвел свои ротации – Эльдор Шомуродов вместо Бьорна Сигурдарсона, Артур Юсупов вместо Антона Салетроса и Александр Зуев вместо Алексея Ионова. Туляки шли вперед, а ростовчане старались поймать соперника на контратаке. В конце матча великолепный дальний удар нанес Аяз Гулиев – вратарь хозяев Артур Нигматуллин среагировал и перевел мяч в штангу. В компенсированное время удваивать преимущество могли Шомуродов, а потом и Зуев, но немного не хватило мастерства, хотя не результат это и не повлияло. Итог – четвертая победа «Ростова» в сезоне и четвертый «сухой» матч Ильи Абаева.



Ростовчане набирают 12 очков и временно перемещаются на 2 место в турнирной таблице чемпионата России среди клубов Премьер-Лиги. У «Зенита» столько же набранных баллов и одна игра в запасе.



31 августа желто-синие сыграют на своем поле против «Рубина» (Казань).