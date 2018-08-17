ФК «Ростов» одержал победу «Енисеем»



Соперником был дебютант Российской Премьер-Лиги, набравший пока лишь одно очко и занимающий последнюю строчку турнирной таблицы. Из-за этого специалисты считали фаворитом именно ростовчан. И они в этот раз не ошиблись.



ФК «Ростов» завладел преимуществом сразу же. Однако первый острый момент возник именно у их ворот. Фегор Огуде из пределов штрафной площади опасно пробил – защитник вынес мяч с ленточки. Далее сибиряки даже начали создавать некоторое давление на ворота Ильи Абаева, но на 31-й «напоролись» на контратаку. Алексей Ионов выполнил сольных проход и отдал на свободного Бьорна Сигурдарсона, который мастерский катнул игровой снаряд в сетку ворот Давида Юрченко – 1:0. Почти сразу дончане успех закрепили. Аяз Гулиев вынудил защитника ошибиться на левом фланге и отдал пас на того же Сигурдарсона – 2:0.



Во второй части игры «Енисей» какое-то время больше владел мячом, но ощутимых результатов это не принесло. А на 58-й минуте счет вырос до крупного. Дмитрий Скопинцев подал из глубины, а Алексей Ионов забил свой первый гол в сезоне – 3:0. Далее у «Енисея» было два попадания в каркас ворот, но команде гостей откровенно не везло. На 83-й минуте также дебютный гол забил Аяз Гулиев – неберущийся, обводящий удар в дальнюю «девятку», 4:0.



В других поединках тура московский «Спартак» одолел на выезде «Краснодар» 1:0, московский «Локомотив» с тем же счетом обыграл самарские «Крылья Советов», питерский «Зенит» разгромил екатеринбургский «Урал» 4:1, а казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат» очки поделили – 1:1.



Теперь «Ростов» сыграет 24 августа на выезд с «Арсеналом» (Тула), а 31-го августа будет принимать «Рубин».



После четырех туров в активе ростовчан 9 баллов, столько же, сколько у «Оренбурга» - 3-4 места.