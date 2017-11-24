ФК «Ростов» одержал первую за три месяца победу



Ростовский футболисты одолели «Анжи» - 2:0.



Безвыигрышная «Ростова» серия затянулась – целых одиннадцать матчей чемпионата подопечные Леонида Кучука не могли выиграть – 6 ничьих и 5 поражений. И вот эта серия прервалась. Первые два гола в сезоне забил Александр Бухаров.



В день матча в Ростове-на-Дону установилась морозная погода, что сулило скучную игру. Однако эти ожидания не оправдались – матч получился очень живым, а главное – победный для хозяев. Стартовый отрезок игры прошел с небольшим игровым преимуществом «Ростова». «Анжи» атаковал совсем мало, и остроты в этих атаках почти не было. Хозяева же после нескольких опасных подходов добились своего в конце тайма. После передачи Хорена Байрамяна и удара Сергея Паршивлюка мяч угодил в руку защитнику гостей Сергею Брызгалову, и арбитр указал на точку. Пенальти бить взялся Александр Бухаров и не промахнулся, мастерски разведя вратаря махачкалинцев Георги Лория и мяч по разным углам – 1:0.



В начале второго тайма «Анжи» заиграл намного острее. Самым опасным стал эпизод, в которой Илья Абаев дважды отразил удары игроков гостей – сначала опасно бил Александр Прудников, а на добивании был быстрее всех Олег Данченко. На исходе часа игры подопечные Леонида Кучука забили второй гол. Тимофей Калачев классно навесил с углового, а Александр Бухаров на ближней штанге продемонстрировал отличную игру головой – 2:0. Далее «Ростов», в целом, игру контролировал и не дал «Анжи» создать что-то опасное у своих ворот. Итог – справедливая победа желто-синих. Илья Абаев второй матч подряд сыграл на ноль.



В активе «Ростов» теперь 22 балла, которые позволяют ему подняться на 10 строку турнирной таблицы Российской Футбольной Премьер-Лиги. В календарном году осталось провести две игры – 2 декабря на выезде против московского «Динамо» (14 место) и 10 числа дома против «Уфы».