ФК «Ростов» обыграл «Волгарь» и прошел в следующую стадию Кубка России



После выездного поражения от московского ЦСКА ростовчанам предстояло реабилитироваться перед болельщиками. На стадии 1/16 финала подопечные Леонида Кучука играли против команды из ФНЛ (вторая по силе лига в системе российского футбола) – астраханского «Волгаря». Клуб с берегов Каспийского моря идет в группе лидеров ФНЛ (5-е место) и вполне реально борется за призовые места и повышение в классе. Ввиду этого едва ли можно было рассчитывать на легкую победу. Очевидно, так же думал и Леонид Кучук, выставивший на матч боевой состав.



На сей раз с первых минут на поле вышел и отыграл весь матч голкипер Сергей Песьяков. Команда хозяев поля резво начала матч, но примерно к 15-й минуте игры «Ростов» инициативу перехватил. В середине тайма гости уже открыли счет. Александр Бухаров получил пас из глубины, одним касанием отправил игровой снаряд Александру Зуеву, а тот вышел один на один и переиграл голкипера Астраханцев – 0:1. Далее «Ростов» чуть-чуть сбавил скорость. До перерыва голов больше не было.



Зато гол случился сразу после отдыха. Теперь голевой пас отдавал Жан Майер, и решающее касание сделал Александр Бухаров – 0:2. Это стало солидной заявкой на успех. В дальнейшем «желто-синие» доминировали на поле и контролировали ход матча. Довести счет до разгромного мог Сергей Паршивлюк, но он не использовал выход один на один. Чуть позже немного не хватило удачи Муссе Думбия – мяч после его удара угодил в перекладину ворот Дмитрия Терновского. Итог – уверенная победа «Ростова» - 2:0.



Другие матчи этой стадии подарили болельщикам сразу несколько неожиданных результатов. Несколько клубов элитного дивизиона проиграли более скромным соперникам. Кубок Росси покидают ФК «Краснодар», проигравший «Томи» - 1:2, екатеринбургский «Урал», разгромленный ярославским «Шинником», - 0:3, махачкалинский «Анжи», который был бит во Владивостоке «Лучом-Энергией», - 0:2 и тульский «Арсенал», уступивший ФК «Тамбов», - 0:1. В матче ЦСКА – «Авангард» случилась, пожалуй, самая крупная сенсация. Курский клуб в дополнительное время обыграл вице-чемпиона России - 1:0.



Следующую свою игру «Ростов» проведет 24 сентября против столичного «Локомотива» на своем поле.