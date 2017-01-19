ФК «Ростов» обыграл китайский «Хэнань Цзянье»

Дончане взяли верх со счетом 3:1.



Соперник ростовчан выступает во второй по силе китайской лиге – Лига Цзя-А. Базируется клуб в Чженчжоу (провинция Хэнань).



Начало матча осталось за желто-синими. На 6-й минуте подачу Хорена Байрамяна с углового замкнул Александр Бухаров. В середине первой половины встречи дончане удвоили преимущество. После передачи Валерия Ярошенко Дмитрий Скопинцев ворвался в штрафную китайцев и точно пробил по воротам – 2:0. Ближе к перерыву «Хэнань Цзянье» инициативу перехватил, а «Ростов» стал играть вторым номером. В результате китайский коллектив заработал и реализовал пенальти – 2:1 после 45 минут игры.



Во втором тайме «Ростову» удался еще один быстрый гол. На 49-й минуте отличился вышедший на замену Александр Ерохин, который точно пробил головой после подачи Максима Григорьева с фланга – 3:1. Вице-чемпионы России создали еще ряд моментов, но довести счет до крупного не удалось. В итоге «Ростов» одержал уверенную победу.



Учебно-тренировочный сбор в ОАЭ подходит к концу. Ростовчане продолжат закладывать базу на вторую часть сезона 2016/2017 в Турции с 24 января по 6 февраля.



«Ростов» - «Хэнань Цзянье» - 3:1 (2:1)

Голы нашей команды: Бухаров, 6 – 1:0, Скопинцев, 23 – 2:0, Ерохин, 49 – 3:1



Состав «Ростова»



Первый тайм: Гошев, Игрок на просмотре, Навас, Игрок на просмотре, Терентьев, Скопинцев, Гацкан, Байрамян, Нобоа, Ярошенко, Бухаров



Второй тайм: Гошев, Нандиньо, Ерохин, Навас (Игрок на просмотре,63). Препелицэ, Григорьев, Полоз, Киреев, Кудряшов, Гранат, Игрок на просмотре



19 января. Абу-Даби.