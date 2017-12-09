ФК «Ростов» обыграл дома «Уфу»



Ростовчане завершили календарный год победой над «Уфой» - 1:0.



Совсем недавно в отставку подал Леонид Кучук. Исполняющим обязанности главного тренера стал Дмитрий Кириченко, он и готовил коллектив к последнему в году матчу. В первом круге «Ростов» неожиданно крупно взял верх - 4:1, и этот выигрыш до сих пор остается самым существенным в сезоне 2017/2018. Можно было предположить, что клуб из столицы Башкортостана намерен был взять реванш.



Стартовый отрезок встречи прошел с небольшим преимуществом команды хозяев. В середине тайма ростовчане сумели это преимущество воплотить в гол. Александр Зуев со штрафного выполнил удобный навес, а Сверрир Ингасон оторвался от опекуна и с линии вратарской головой отправил мяч в сетку ворот Александра Беленова – 1:0. Гости активизировались, на какое-то время завладев инициативой, но остроты в их атаках почти не было. На перерыв коллективы ушли при счете 1:0.



Во второй половине игры «Уфа» была близка к тому, чтобы от поражения уйти. На 66-й минуте случился наиболее опасный момент у ворот Сергея Песьякова. Сначала головой бил Веролюб Салатича, а затем на добивании расторопнее других был Денис Тумасян. И в том, и в другом случае вратарь «Ростова» сыграл надежно. Однако на повторе видно, что мяч при втором ударе все-таки линию ворот пересек, но арбитр гола не усмотрел – как говорится, везет сильнейшим. Под занавес встречи вышедший на замену узбекский форвард Элдор Шомуродов мог забить второй гол «Ростова» - не повезло. Мяч после его удара головой попал лишь в перекладину, на добивании бил Александр Гацкан – точно в руки Беленову. Итог – трудная победа «Ростова» - 1:0.



На зимний перерыв ростовчане уходят с 25 очками в активе. Столько же - у тульского «Арсенала», грозненского «Ахмата» и екатеринбургского «Урала». Четыре клуба делят 7-10-ю строчки в турнирной таблице чемпионата России среди команд Премьер-лиги. Впереди у «Ростова» зимние сборы и, возможно, новый главный тренер. Ближайшая официальная игра запланирована на 4 марта. В Краснодаре предстоит сразиться с одноименным клубом, который после 20 туров занимает 4-е место.