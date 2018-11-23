ФК «Ростов» на выезде уступил «Зениту»



Ростовские футболисты со счетом 0:2 уступили лидеру чемпионата - санкт-петербургскому «Зениту».



Совсем недавно «Ростов» одолел «Зенит» в Кубке России. Поэтому вполне можно предположить, что клуб из Северной столицы жаждал взять реванш. И взял его.



Первый острый эпизод у ворот «Ростова» произошел на четвертой минуте игры. Бьорн Сигурдарсон едва не срезал мяч в собственные ворота – Сергей Песьяков сумел выручить. Но даже он был бессилен на 12-й минуте. «Сине-бело-голубые» удачно разыграли аут – после серии отскоков Себастьян Дриусси нанес сильный и точный удар в самый угол – 1:0. Чуть позже Артем Дзюба мог забивать второй гол «Зенита», однако тут ростовчанам откровенно повезло. Гости на какое-то время отодвинули игру от своих ворот. Аяз Гулиев нанес два опасных удара. После второго из них мяч даже чуть-чуть задел перекладину ворот Андрея Ленева. На исходе первого тайма Артем Дзюба получил еще один стопроцентный момент и тоже не смог им воспользоваться – на этот раз Сергей Песьяков сыграл выше всяких похвал.



Во втором тайме атакующие действия подшефных Валерия Карпина носили эпизодический характер. Можно вспомнить неплохой удар Сергея Паршивлюка в дальний угол – немного мимо. На 63-й минуте хозяева поля забили свой второй гол. Александр Ерохин оттеснил Сергея Паршивлюка и, получив пас от Себастьяна Дриусси, точно пробил в угол – 2:0. Доигрывал «Ростов» в меньшинстве – на 81-й минуте удаление заработал Аяз Гулиев. В итоге «Ростов» терпит четвертое поражение в сезоне.



Первый круг завершен – дончане расположились на пятой строчке турнирной таблицы российской Премьер-лиги. С отрывом в пять очков лидирует «Зенит». Второй круг начнется для «Ростова» домашним матчем против ЦСКА – игра состоится 2 декабря. Также в календарном году «желто-синие» проведут еще два матча: 5 декабря - против ФК «Краснодар» (Кубок России) и 8-го - против самарских «Крыльев Советов» (чемпионат России).