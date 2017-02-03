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ФК «Ростов» и «Шкендия» разошлись миром

Ростовчане сыграли укороченный товарищеский матч с вице-чемпионом Македонии – 1:1.
ФК «Ростов» и «Шкендия» разошлись миром

В прошлом сезоне футбольный клуб «Шкендия» из города Тетово выиграл серебряные медали чемпионата Македонии.

Из-за насыщенного графика спаррингов команды договорились сыграть два тайма по 30 минут. На первых минутах матча македонские футболисты много атаковали и чаще владели мячом, но до опасности у ворот Ивана Комиссарова дело так и не дошло. Ближе к середине тайма игровое превосходство перешло к ростовчанам. На 14-й минуте Сердар Азмун после скидки Марко Девича бил, казалось, наверняка, но вратарь «Шкендии» вытащил тяжелейший мяч из угла. Однако на 23-й минуте и он оказался бессилен. Девич отыграл на Игоря Киреев, а тот навесил на Дмитрия Скопинцева. Игрок «Ростова» выиграл борьбу на втором этаже и отправил мяч в ворота македонцев – 1:0.

Во втором тайме активнее играли черно-красные. На 45-й минуте вратарь дончан Евгений Гошев после удара со штрафного выполнил невероятный сейв и оставил свои ворота сухими. Через пару минут уже голкипер «Шкендии» продемонстрировал свое мастерство (бил Марко Девич). Казалось, что все идет к победе «Ростова» с минимальным счетом, но в самом конце защитники россиян неаккуратно сыграли в своей штрафной площади – пенальти, 1:1. Итог встречи – ничья при игровом преимуществе «Ростова».

«Ростов» - «Шкендия» - 1:1 (1:0)

Гол «Ростова»: Скопинцев, 23

«Ростов»: Комиссаров (Гошев, 31), Игрок на просмотре №1 (Христис, 40), Игрок на просмотре №2, Игрок на просмотре №3, Скопинцев (Ярошенко, 40), Киреев, Гацкан, Григорьев, Байрамян, Девич, Азмун.

Запасные: Вебер, Нандиньо.

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