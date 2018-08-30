ФК «Ростов» и «Рубин» разошлись миром



Еще долго матчи против казанцев будут для ростовчан особенными ввиду того, что сразу несколько игроков только недавно защищали цвета ростовского клуба – Виталий Устинов, Сердар Азмун, Владимир Гранат, Сесар Навас, Александр Бухаров, Дмитрий Полоз, Федор Кудряшов, Павел Могилевец. Разумеется, нельзя забывать и о главном творце пресловутой «ростовской сказки» Курбане Бердыеве и его тренерском штабе.



Сезон 2018/2019 ростовчане начали куда увереннее – подопечные Валерия Карпина держатся в верхней части турнирной таблицы и набрали в два раза больше баллов, чем «Рубин». Стартовый отрезок матча лучше играли гости – они создали несколько полумоментов, однако до реальной опасности дело так и не довели. Далее «Ростов» чуть не забил – Алексей Ионов два раза бил почти в упор, но оба раза голкипер «Рубина» смог среагировать и спасти свою команду. А чуть позже даже он был бессилен. Тот же Ионов попал мячом в руку Руслану Камболову, и арбитр уверенно указал на точку. К 11-метровой отметке подошел сам Ионов и открыл счет – 1:0, без шансов для вратаря. 11-й номер ростовчан записал на свой счет уже третий гол в последних трех играх.



В начале второго тайма «Рубин» восстановил паритет. После подачи с углового мяч после удара Егора Сорокина зашел-таки в ворота после нескольких рикошетов – 1:1. Через какое-то время команды снизили темпы - казалось, и те, и другие согласны на ничью, хотя борьба и продолжалась. В итоге больше голов забито не было, итог – ничья, 1:1.



«Ростов» набирает 13 очков и пока перемещается на второе место в турнирной таблице РПЛ. Теперь в календаре будет двухнедельный перерыв в связи с играми национальных сборных. Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут на выезде: 16 сентября - против екатеринбургского «Урала», а 23-го числа – дома, против «Уфы».