ФК «Ростов» и еще два клуба не получили лицензии РФС



ФК «Ростов» и еще два клуба не получили лицензию РФС. «Желто-синие» могут не выступать под началом союза.



11 мая состоялось заседание комиссии, которая рассматривала неисполнение обязательных критериев, в том числе и финансовых. По итогам заседания было принято решение не выдавать лицензии трем клубам: «Тосно», «Амкару» и «Ростову».



Также «желто-синим» отказали в выдаче лицензии УЕФА на сезон-2018/19.



Если апелляция будет подана в определенные сроки, клуб сможет снова вернуть лицензию.