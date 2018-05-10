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ФК «Ростов» и еще два клуба не получили лицензии РФС

ФК «Ростов» и еще два клуба не получили лицензии РФС
ФК «Ростов» и еще два клуба не получили лицензию РФС. «Желто-синие» могут не выступать под началом союза.

11 мая состоялось заседание комиссии, которая рассматривала неисполнение обязательных критериев, в том числе и финансовых. По итогам заседания было принято решение не выдавать лицензии трем клубам: «Тосно», «Амкару» и «Ростову».

Также «желто-синим» отказали в выдаче лицензии УЕФА на сезон-2018/19.

Если апелляция будет подана в определенные сроки, клуб сможет снова вернуть лицензию.

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