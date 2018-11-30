ФК «Ростов» и ЦСКА сыграли вничью



«Ростов» в последнем домашнем матче года сыграл вничью с московским ЦСКА – 0:0. Отчетный поединок стал трехсотым для капитана «желто-синих» Александра Гацкана. Игрок получил из рук президента клуба памятную футболку. Сама игра вышла весьма интересной, даже несмотря на то, что голов так и не было забито.



На 4-й минуте игры Алексей Ионов опасно бил с линии штрафной – Игорь Акинфеев отразил мяч в поле, где слету пробил Гацкан, выше ворот. Через несколько минут с острого угла бил Иван Обляков, но Сергей Песьяков сыграл отлично. На 26-й минуте Алексей Ионов получил мяч в штрафной площади ЦСКА и откатил его под удар Александру Зуеву – вновь Акинфеев выручает свой клуб. Армейцы огрызнулись острым моментом Арнора Сигурдссона, который из убойной позиции после подачи Николы Влашича пробил точно в руки голкиперу.



Во втором тайме шла упорная борьба с равными шансами на успех. При такой игре ЦСКА мог забить. Мацей Вилюш не слишком аккуратно боролся в своей штрафной с Арнором Сигурдссоном – падение, пенальти. С 11-метровой отметки неточно пробил Никола Влашич – сейв Песьякова и второй удар выше створа. Было еще несколько моментов, но коллективы в целом держались на равных. На последних минутах гости остались в меньшинстве – за две желтые карточки был удален Иван Обляков. В итоге команды разошлись миром – 0:0.



У «Ростова» теперь - 24 очка, 5-е место в турнирной таблице чемпионата России среди клубов Премьер-лиги. В других матчах тура «Краснодар» на своем поле одолел екатеринбургский «Урал» - 2:0, московский «Спартак» победил «Локомотив» - 2:1, махачкалинский «Анжи» сыграл вничью - 0:0 - с «Уфой», а красноярский «Енисей» разошелся миром с грозненским «Ахматом» - 1:1.



Подшефным Валерия Карпина в 2018 году осталось провести два матча: 5 декабря - в Кубке России против «Краснодара» и 8 декабря - в чемпионате на выезде против «Крыльев Советов» (Самара).