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Ещё один игрок покидает футбольный клуб «Ростов»

Ещё один игрок покидает футбольный клуб «Ростов»

21-летний вратарь Евгений Гошев покидает ФК «Ростов». Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе клуба.

Гошев начал играть за ростовчан с сезона 2014/15. За это время он принял участие в 35 матчах. В данный момент «Ростов» подписал контракт с ярославским «Шинником», в который переходит вратарь.
– Мы благодарим Евгения Гошева и желаем ему успехов в дальнейшей карьере, – сообщается в пресс-службе.

Напомним, ФК «Ростов» неудачно закрыл прошлый сезон, заняв одиннадцатое место в турнирной таблице. 14 июля команде предстоит сыграть с пражской «Славией».

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