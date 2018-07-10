Ещё один игрок покидает футбольный клуб «Ростов»





21-летний вратарь Евгений Гошев покидает ФК «Ростов». Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе клуба.



Гошев начал играть за ростовчан с сезона 2014/15. За это время он принял участие в 35 матчах. В данный момент «Ростов» подписал контракт с ярославским «Шинником», в который переходит вратарь.

– Мы благодарим Евгения Гошева и желаем ему успехов в дальнейшей карьере, – сообщается в пресс-службе.



Напомним, ФК «Ростов» неудачно закрыл прошлый сезон, заняв одиннадцатое место в турнирной таблице. 14 июля команде предстоит сыграть с пражской «Славией».