Авторизация

Регистрация


  • USD 69.03
  • EUR 80.36
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Экс-тренер ФК «Ростов» может возглавить украинский клуб «Рух»

Экс-тренер ФК «Ростов» может возглавить украинский клуб «Рух»
Бывший наставник футбольного клуба «Ростов» Леонид Кучук может вернуться на работу в Украину. Об этом сообщило издание Футбум 9 сентября.

59-летний тренер российских клубов «Локомотив» и «Кубань» может возглавить украинский клуб «Рух».

Ранее Кучук уже тренировал украинские футбольные клубы. В 2011-м он возглавлял киевский «Арсенала», а в 2017-м стал наставником украинского клуба «Сталь» (Каменское).

Кроме того, Леонид Кучук с июня по декабрь 2017-го года был главным тренером футбольного клуба «Ростов».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.