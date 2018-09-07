Экс-тренер ФК «Ростов» может возглавить украинский клуб «Рух»



Бывший наставник футбольного клуба «Ростов» Леонид Кучук может вернуться на работу в Украину. Об этом сообщило издание Футбум 9 сентября.



59-летний тренер российских клубов «Локомотив» и «Кубань» может возглавить украинский клуб «Рух».



Ранее Кучук уже тренировал украинские футбольные клубы. В 2011-м он возглавлял киевский «Арсенала», а в 2017-м стал наставником украинского клуба «Сталь» (Каменское).



Кроме того, Леонид Кучук с июня по декабрь 2017-го года был главным тренером футбольного клуба «Ростов».