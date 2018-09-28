Экс-игрок ФК «Ростов» станет капитаном сборной России после ухода Акинфеева
Бывший игрок донской команды «Ростов» Артем Дзюба займет место капитана сборной России по футболу. Об этом сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов.
32-летний капитан и вратарь Игорь Акинфеев заявил о завершении футбольной карьеры. На вопрос, кто займет место капитана команды, Черчесов ответил, что им после ухода Акинфеева станет Дзюба.
Напомним, ранее бывший игрок ростовской команды Артем Дзюба уже выходил с капитанской повязкой на сентябрьский матч Лиги наций против команды Турции.