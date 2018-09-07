Дзюба и Кудряшов не сыграют против Чехии в составе сборной России на «Ростов Арене»



Игроки российской сборной Федор Кудряшов и Артем Дзюба не будут играть на «Ростов Арене» в матче с Чехией. 8 сентября они улетели из Ростова в Москву на обследование.



После матча со сборной Турции двоим футболистам стало плохо. МРТ показало, что Кудряшов повредил мышцы бедра, а Дзюба почувствовал дискомфорт в области поясницы, поэтому из-за травм игроки пропустят этот матч.



- Оба игрока вылетели в Москву для выполнения дальнейшего дообследования и проведения стартовой терапии, - сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.



Напомним, 10 сентября на «Ростов Арене» состоится игра между сборными Чехии и России.