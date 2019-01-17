Донская спортсменка показала лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту



Донская спортсменка показала лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту. Уроженка Белой Калитвы Анна Чичерова участвовала во всероссийском турнире, который проходил в Челябинске 17 января.



С первой попытки спортсменка преодолела планки 1,88, 1,97 и 1,99 метра. Без проблем Анна покорила и высоту 2,01 метра, выиграв соревнования и установив лучший результат сезона в мире.



Серебро турнира завоевала легкоатлетка из Московской области Мария Ласицкене с показателем 1,97 метра. Бронза - у Татьяны Одинаевой из Москвы. Она преодолела планку 1,84 метра.



Ранее лучшим в мире в нынешнем сезоне был результат Марии Ласицкене. В конце декабря на турнире «Рождественские старты» в Минске ей покорилась высота 2 метра.



Напомним, 36-летняя Анна Чичерова — российская прыгунья в высоту. В 2012 году она становилась олимпийской чемпионкой в Лондоне. Анна также чемпионка мира и Европы, 8-кратная чемпионка России, заслуженный мастер спорта России, член сборной России по лёгкой атлетике с 2003 года.