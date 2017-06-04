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Денис Терентьев покинул ФК «Ростов» и вернулся в «Зенит»

Денис Терентьев покинул ФК «Ростов» и вернулся в «Зенит»

Защитник ФК «Ростова» Денис Терентьев покинул клуб и вернулся в «Зенит».

Футболист выступал за донской клуб с 2015 года. Вместе с командой «жёлто-синих» он провёл 50 матчей.
- Большое спасибо «Ростову» за эти два незабываемых года. Здесь я всегда чувствовал поддержку болельщиков и эмоции стадиона после каждого из эпизодов матча и наших побед, - поблагодарил клуб и фанатов Терентьев. - Это непередаваемые ощущения! Хочу выразить благодарность за эти добрые мгновения каждому, кто переживал и поддерживал нас. Удачи, «Ростов», я ценю каждого из вас!

Переход в питерский клуб состоялся 5 июня. Контракт рассчитан на три года с возможностью продления на два.
Напомним, до перехода в ФК «Ростов», Денис Терентьев выступал за «Зенит». Отметим, накануне в «Зенит» перешёл Кристиан Нобоа.

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