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Чемпионами страны по боксу стали донские спортсмены

Чемпионами страны по боксу стали донские спортсмены
Юные спортсмены из Ростовской области победили во всероссийских соревнованиях по боксу. По информации пресс-службы министерства спорта, боксеры от 13 до 14 лет определяли лучшего в Анапе.

В нелегкой борьбе с соперниками из разных уголков страны золото взяли боксер из Шахт Спартак Геворкян, житель Зимовников Антон Авдиенко и каменчанин Владислав Фень. Второе место получили спортсмен из Батайска Роман Теняков и Халид Аткаев из Зимовников.

В первенстве участвовали также девочки-боксеры. Представительница Ростова-на-Дону Анастасия Овсянникова завоевала бронзу.

Всего в составе донской команды на чемпионате выступили восемь спортсменов. Областная сборная привезла домой пять медалей различного достоинства.

К слову, боксом в Ростовской области увлекаются примерно 3 500 человек.

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