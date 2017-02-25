Букмекеры оценили шансы ФК «Ростов» на победу над «Манчестер Юнайтед»





Букмекеры оценили шансы ФК «Ростов» на победу над «Манчестер Юнайтед». Вероятность того, что «желто-синие» одержат победу над «красными дьяволами» составляет 17 процентов. Об этом сообщили в букмекерской конторе «1xstavka».



Ставки на выход ростовской команды в четвертьфинал Лиги Европы букмекеры принимают с коэффициентом 5.8. А коэффициент ставок на победу английского клуба равен 1.16.



Отметим, что «Манчестер Юнайтед» встретится с российским клубом в еврокубках в десятый раз в истории. До этого было девять матчей, в которых «красные дьяволы» победили только два раза. Еще два матча закончились победой российской команды- «Торпедо» в 1993 и «Зенита» в 2008. Остальные встречи закончились ничьей.



Напомним, первый матч за выход в четвертьфинал пройдет в Ростове-на-Дону 9 марта, второй – 16 марта в Манчестере.