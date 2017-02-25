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Букмекеры оценили шансы ФК «Ростов» на победу над «Манчестер Юнайтед»

Букмекеры оценили шансы ФК «Ростов» на победу над «Манчестер Юнайтед»

Букмекеры оценили шансы ФК «Ростов» на победу над «Манчестер Юнайтед». Вероятность того, что «желто-синие» одержат победу над «красными дьяволами» составляет 17 процентов. Об этом сообщили в букмекерской конторе «1xstavka».

Ставки на выход ростовской команды в четвертьфинал Лиги Европы букмекеры принимают с коэффициентом 5.8. А коэффициент ставок на победу английского клуба равен 1.16.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» встретится с российским клубом в еврокубках в десятый раз в истории. До этого было девять матчей, в которых «красные дьяволы» победили только два раза. Еще два матча закончились победой российской команды- «Торпедо» в 1993 и «Зенита» в 2008. Остальные встречи закончились ничьей.

Напомним, первый матч за выход в четвертьфинал пройдет в Ростове-на-Дону 9 марта, второй – 16 марта в Манчестере.

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