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Болельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортаж

Болельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортаж

В Ростове 3 апреля прошёл матч между донским клубом и «Краснодаром». Встреча закончилась ничьей.

Игра началась с минуты молчания в память о погибших в теракте в метро Санкт-Петербурга. Болельщики растянули большой плакат с надписью «Питер, скорбим» в знак солидарности с близкими погибших и пострадавших в результате трагедии.

Напомним, 3 апреля около 14:30 на синей ветке Петербургского метрополитена прогремел взрыв. По последним данным, погибли 14 человек, 51 пострадал.

Фото: Алексей Бойко

Болельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортажБолельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортаж

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