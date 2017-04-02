Болельщики растянули плакат со словами «Питер, скорбим» на матче «Ростов» - «Краснодар»: фоторепортаж
В Ростове 3 апреля прошёл матч между донским клубом и «Краснодаром». Встреча закончилась ничьей.
Игра началась с минуты молчания в память о погибших в теракте в метро Санкт-Петербурга. Болельщики растянули большой плакат с надписью «Питер, скорбим» в знак солидарности с близкими погибших и пострадавших в результате трагедии.
Напомним, 3 апреля около 14:30 на синей ветке Петербургского метрополитена прогремел взрыв. По последним данным, погибли 14 человек, 51 пострадал.
Фото: Алексей Бойко