Болельщики ФК «Ростов» смогут выкупить билеты за четыре часа до игры с «МЮ»





Болельщики ФК «Ростов» смогут выкупить билеты за четыре часа до игры с «МЮ» . Получить место на трибунах стадиона смогут те, кто предварительно отправил заявку в донской клуб.

- Адрес для покупки билетов: стадион Old Trafford гостевая касса белого цвета, расположенная возле трибуны East Stand на территории парковки EAST CAR PARK – E2 рядом с магазином MegaStore,- сообщили в пресс-службе ФК «Ростов».



Болельщиков просят приносить деньги под расчет и предупреждают, что банковские карты и другая валюта, кроме фунтов, приниматься не будет. Один человек сможет выкупить несколько билетов, если назовет имена, фамилии и номера броней.



Напомним, что ФК «Ростов» сыграет с «Манчестер Юнайтед» за выход в четвертьфинал Лиги Европы сегодня, 16 марта, в 23:05 по московскому времени.