Боец из Ростовской области стал чемпионом WFCA-50



Боец из Ростовской области Евгений Гончаров стал новым чемпионом лиги «Ахмат» в ходе турнира WFCA-50. Спортсмен побил своего противника Зелимхана Умиева. Схватка бойцов состоялась 18 августа в московском ГЦКЗ «Россия».



Поединок между Гончаровым и Умиевым начался в очень высоком темпе. Спортсмены обменивались мощнейшими ударами. Однако ростовчанину повезло больше. Гончаров отправил Умиева в технический нокаут.



После поединка Гончаров отметил, что делал все, чтобы бой был максимально зрелищным. Евгений Гончаров, одолев соперника, стал новым обладателем чемпионского пояса в тяжелом весе.