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Боец из Ростовской области стал чемпионом WFCA-50

Боец из Ростовской области стал чемпионом WFCA-50
Боец из Ростовской области Евгений Гончаров стал новым чемпионом лиги «Ахмат» в ходе турнира WFCA-50. Спортсмен побил своего противника Зелимхана Умиева. Схватка бойцов состоялась 18 августа в московском ГЦКЗ «Россия».

Поединок между Гончаровым и Умиевым начался в очень высоком темпе. Спортсмены обменивались мощнейшими ударами. Однако ростовчанину повезло больше. Гончаров отправил Умиева в технический нокаут.

После поединка Гончаров отметил, что делал все, чтобы бой был максимально зрелищным. Евгений Гончаров, одолев соперника, стал новым обладателем чемпионского пояса в тяжелом весе.

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