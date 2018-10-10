БК «Ростов-Дон-ЮФУ» в гостях обыграл «Ставропольчанку-СКФУ»



БК «Ростов-Дон-ЮФУ» в гостях обыграл «Ставропольчанку-СКФУ». Первый матч нового сезона чемпионата России прошел 11 октября в Ставрополе. Ростовские баскетболистки в гостях играли со ставропольскими спортсменками.



В первом периоде «Пантеры» разгромили своих оппоненток. После 10 минут игры ростовчанки были с большим отрывом впереди - 23:6. Во второй четверти баскетболистки «Ставропольчанки-СКФУ» оправились от шока и выровняли игру, однако уменьшить отставание не смогли. Первая половина матча завершилась со счетом 42:25.



После перерыва баскетболистки «Ростов-Дон-ЮФУ» также владели инициативой и контролировали ход матча. Ростовчанки уверенно сыграли в третьем и четвертом периодах. В итоге матч закончился победой донских баскетболисток - 85:68.



Ответный поединок со «Ставропольчанкой-СКФУ» пройдет 12 октября. Встреча состоится так же в Ставрополе.