БК «Ростов-Дон-ЮФУ» проиграл белорусскому «Цмоки Минск»



Игра заключительного тура группового этапа Кубка EWBL прошла 6 января. В белорусском Минске местный «Цмоки» принимал на своей площадке донских спортсменок.



Первую четверть ростовчанки провалили. Баскетболистки «Ростов-Дона-ЮФУ» неудачно играли в нападении и много ошибались в обороне, позволив оппоненткам серьезно увечить разницу в счете. В итоге после первого периода хозяева лидировали - 23:5.



Во второй 10-минутке «пантеры» собрались и сделали удачный рывок. Донские баскетболистки стали чаще попадать по кольцу оппоненток и увереннее играть в обороне. На перерыв команды уходили уже при счете 35:29.



К сожалению, за оставшееся время поединка вырваться вперед ростовчанкам не удалось. Матч завершился со счетом 67:66 в пользу «Цмоки Минск».



Таким образом, донские баскетболистки заняли третье место в группе А Кубка EWBL с пятью победами в семи играх. Благодаря соответствующему результату ростовчанки вышли в плей-офф турнира.