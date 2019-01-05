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БК «Ростов-Дон-ЮФУ» проиграл белорусскому «Цмоки Минск»

БК «Ростов-Дон-ЮФУ» проиграл белорусскому «Цмоки Минск»
Игра заключительного тура группового этапа Кубка EWBL прошла 6 января. В белорусском Минске местный «Цмоки» принимал на своей площадке донских спортсменок.

Первую четверть ростовчанки провалили. Баскетболистки «Ростов-Дона-ЮФУ» неудачно играли в нападении и много ошибались в обороне, позволив оппоненткам серьезно увечить разницу в счете. В итоге после первого периода хозяева лидировали - 23:5.

Во второй 10-минутке «пантеры» собрались и сделали удачный рывок. Донские баскетболистки стали чаще попадать по кольцу оппоненток и увереннее играть в обороне. На перерыв команды уходили уже при счете 35:29.

К сожалению, за оставшееся время поединка вырваться вперед ростовчанкам не удалось. Матч завершился со счетом 67:66 в пользу «Цмоки Минск».

Таким образом, донские баскетболистки заняли третье место в группе А Кубка EWBL с пятью победами в семи играх. Благодаря соответствующему результату ростовчанки вышли в плей-офф турнира.

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