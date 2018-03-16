БК «Ростов-Дон» вторично обыграл «Ставропольчанку»



Дончанки не дали никому усомниться в своем превосходстве. Во второй части «южного дерби» борьбы не получилось. Ставропольские спортсменки проиграли по всем статьям.



С самого начала матча подопечные Дмитрия Федосеева отправили соперника в нокдаун, набрав семь очков подряд. Первые свои очки «Ставропольчанка» набрала только в середине первой четверти. К малому перерыву счет был 15:8 в пользу команды хозяев площадки. Во второй десятиминутке «донские пантеры» просто уничтожили интригу. Игровой отрезок остался за ростовчанками - 28:11, после чего никакой интриги уже не было – 43:19.



В третьем отрезке игры большую часть времени у ростовского клуба играли баскетболистки ближайшего резерва. Против них ставропольские спортсменки сумели сыграть более или менее сильно и смогли чуть-чуть сократить отрыв. Однако в последней четверти вновь «Ростов-Дон» стал играть в полную силу, одержав победу, - 17:10. Финальная сирена зафиксировала победу ростовчанок - 76:48.

Как и в первой игре, настоящим лидером команды по игре и набранным очкам стала Элеонора Олейникова – 16 очков. По 10 баллов в копилку команды принесли Екатерина Осипова и Дарья Просолупова. У «Ставропольчанки» 11 очков набрала Людмила Мальцева.



«Ростов-Дон» одержал седьмую победу подряд. Подшефные Дмитрия Федосеева по-прежнему идут на первом месте в турнирной таблице регулярного этапа чемпионата России среди клубов первой Суперлиги – 23 победы и пять поражений. «Ставропольчанка» пока располагается на седьмом месте. В заключительных турах регулярного этапа «Ростов-Дон» проведет четыре матча на выезде: 26 и 27 марта - против «Динамо-Фарм» (Курск), 30 и 31 марта – против «МБА-2» (Москва).