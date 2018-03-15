БК «Ростов-Дон» переиграл «Ставропольчанку»

«Южное дерби» удалось на славу, даже несмотря на то, что в настоящее время «Ростов-Дон» намного сильнее соперника.



В начале матча предпочтительнее выглядела команда гостей. «Ставропольчанка» быстро повела в счете – 5:0 – и лидировала большую часть матча. В середине стартовой четверти «Ростов-Дон», казалось, настиг соперника - 9:9, однако концовка десятиминутки осталась за спортсменками из Ставрополя – 10:16. Второй отрезок игры прошел в напряженной борьбе с равными шансами на успех. В концовке команда Дмитрия Федосеева чуть лучше распорядилась своими моментами и смогла сократить свое отставание в счете – 30:33 после 20 минут игры.



Начало третьей четверти удачно провели гости, забросив несколько трехочковых мячей подряд. В какой-то момент ситуация стала критической для «донских пантер»: они проигрывали 12 очков. Однако потом хозяева паркета нашли в себе силы в игру вернуться. Перед четвертой частью игры отрыв был не таким большим – 46:51. Примерно за пять минут до конца матча «Ростов-Дон» набрал пять очков подряд и вышел вперед – 59:56, отличились Анастасия Максимова броском из-за дуги и Элеонора Олейникова перехватом и дежурными двумя очками из-под незащищенного кольца. Психологическое преимущество было на стороне хозяев. «Ставропольчанка» билась до конца, но допустила несколько потерь, чем и воспользовались игроки «Ростов-Дона». Итог – неожиданно трудная победа ростовской команды – 68:63.



У победителей полезнее других сыграла Элеонора Олейникова, набравшая 16 очков, шесть голевых передач, четыре перехвата и три подбора. Среди ставропольчанок лучшая статистика у Анастасии Ухиной – 15 очков.



«Ростов-Дон» одерживает шестую победу подряд и продолжает с солидным отрывом лидировать на регулярном этапе чемпионата России среди команд первой Суперлиги – пять поражений, 22 победы. Повторный матч между этими же соперниками пройдет в Ростове-на-Дону 17 марта.