Билеты на матч ГК «Ростов-Дон» и немецкого «Метцингена» будут стоить от 200 рублей





Билеты на матч ГК «Ростов-Дон» и немецкого «Метцингена» будут стоить от 200 рублей. Продажа квитков полуфинальную игру Еврокубка стартовала 16 марта.

- На матче мы вновь откроем ВОСТОЧНЫЙ ПАРТЕР – трибуну, расположенную максимально близко к игровому паркету,- отметило руководство клуба на официальной страничке в социальных сетях.



Самые дешевые места на трибуне за воротами будет стоить 200 рублей. Самые дорогие, на центральной трибуне, продают за 2000 тыс. руб. Билеты можно купить онлайн на официальном сайте.



Матч пройдет 15 апреля в 16:00 в ростовском Дворце спорта.