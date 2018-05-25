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Александр Зуев подписал контракт с ФК «Ростов» на 4 года

Александр Зуев подписал контракт с ФК «Ростов» на 4 года
Александр Зуев подписал контракт с ФК «Ростов» на четыре года. 21-летний полузащитник стал полноценным игроком «желто-синих».

Сезон 2017/18 Зуев выступал в составе «Ростова» на правах аренды от «Спартака». Всего он принял участие в 25 матчах, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи. Ближайшие четыре года Зуев проведет в ФК «Ростов».

- Хочу выразить слова благодарности руководству клуба за успешные и продуктивные переговоры. Также хочу поблагодарить футбольный клуб «Спартак» и «красно-белых» болельщиков за все те годы, что я провел в Москве. И, конечно же, передаю привет всем нашим «желто-синим» болельщикам, которые восхитительно поддерживали нас в прошлом сезоне. С нетерпением жду новые матчи при полных трибунах в Ростове-на-Дону, - сказал Александр после подписания контракта.

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