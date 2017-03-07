35 % болельщиков поставили на победу ФК «Ростов» в матче с «МЮ»





35% болельщиков рассчитывают на победу донского клуба в матче с «Манчестер Юнайтед». Однако большинство – 58% уверены в победе англичан, 7 % поставили на ничью. Такие данные приводит портал DonDay.ru со ссылкой на данные букмекерской конторы «BetCity».



В денежном эквиваленте игроки также больше ставят на прославленный клуб. Самая большая ставка – 200 тыс. руб. Максимальная ставка на победу «Ростова» равна – 100 тыс. руб. Если «жёлто-синие» выиграют, игрок заработает более полумиллиона рублей.



При этом 42% от общей суммы приходятся на победу хозяев поля и 56% - на выигрыш «МЮ» и только 3% на ничью. 77% людей, сделавших ставки, считают, что в матче будет более трех голов.



Как ранее писал Rostov.ru, букмекеры оценили шансы ФК «Ростов» на победу над «Манчестер Юнайтед» в 17%. Ставки на то, что ростовчане выиграют матч принимают с коэффициентом 5.8, коэффициент ставок на победу английского клуба равен 1.16.



Напомним, матч за выход в четверть финал Лиги Европы между ФК «Ростов» и «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта на стадионе «Олимп-2» в 21.00. Ответная игра пройдёт 16 марта в Манчестере.



Отметим, что далеко не всем желающим удастся посмотреть исторический матч «в живую» - на трибунах стадиона. После того, как владельцы абонементов выкупили билеты, тем, у кого их нет, осталась самая малость: по словам исполнительного директора ФК «Ростов», из тех 2 600 билетов, на которые могли рассчитывать болельщики, 2 000 - ушли спонсорам. Оставшиеся были раскуплены в течение пары часов после старта продаж в кассах стадиона.

