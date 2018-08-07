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16 миллионов рублей выделит ФК «Ростов» на выездные матчи

16 миллионов рублей выделит ФК «Ростов» на выездные матчи
Футбольный клуб «Ростов» потратит 16 миллионов рублей на выездные матчи. На эти деньги поедут игроки как основного состава, так и молодежного.

Туристическое агентство «Академсервис» забронирует билеты и обеспечит проживание. Эта информация доступна на сайте госзакупок. В документе указано, что во время выездных матчей исполнитель должен будет организовать бронь мест в пансионатах и отелях, размещение и питание для обоих составов ФК «Ростов». Руководство клуба выделило для этого 16 миллионов рублей.

Договор необходимо выполнить с 31 июля до конца сезона 2018/19 годов. В это время пройдет чемпионат России по футболу между командами клубов Премьер-лиги и первенство России молодежных клубов Премьер-лиги.

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