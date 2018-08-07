16 миллионов рублей выделит ФК «Ростов» на выездные матчи



Футбольный клуб «Ростов» потратит 16 миллионов рублей на выездные матчи. На эти деньги поедут игроки как основного состава, так и молодежного.



Туристическое агентство «Академсервис» забронирует билеты и обеспечит проживание. Эта информация доступна на сайте госзакупок. В документе указано, что во время выездных матчей исполнитель должен будет организовать бронь мест в пансионатах и отелях, размещение и питание для обоих составов ФК «Ростов». Руководство клуба выделило для этого 16 миллионов рублей.



Договор необходимо выполнить с 31 июля до конца сезона 2018/19 годов. В это время пройдет чемпионат России по футболу между командами клубов Премьер-лиги и первенство России молодежных клубов Премьер-лиги.